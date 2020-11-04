İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakası

04.11.2020 19:24 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:28
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 492 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a, toplam can kaybı ise 47 bin 742'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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