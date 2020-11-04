- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
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- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

04.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:30

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası

İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 492 kişi hayatını kaybederken, Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 99 bin 59'a ulaştığını bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 492 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 47 bin 742'ye yükseldi.

Kitlesel Covid-19 test programı

Artan korona virüs vakaları nedeniyle Perşembe gününden itibaren dört haftalık bir ulusal sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan İngiltere'de Cuma gününden itibaren kitlesel Covid-19 pilot testi programı başlatılacak. Pilot uygulama öncelikle korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirlerden biri olan Liverpool'da başlayarak testlerin başarısına göre milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde ülke geneline genişletilecek.

İngiltere hükümeti Liverpool'da uygulanacak olan pilot testin laboratuvar işlemine gerek kalmadan daha hızlı sonuçlar vereceğini belirterek herkese iki haftada bir korona virüs testi yapılacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pilot uygulamayla ilgili, "Bu testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak" ifadesini kullandı.

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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