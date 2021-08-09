İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 94 bin 243'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 94 bin 243'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 94 bin 243'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 37 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 357'ye yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 22 bin 843 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 59 bin 639 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 122 bin 70 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 39 milyon 551 bin 538 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 89'una aşının ilk dozu, yüzde 74,8'ine ise aşının her iki dozu uygulandı.

COVİD-19 AŞISINA YÖNELİK TEREDDÜTLER AZALDI

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) insanların Covid-19 aşısına yönelik tutumları hakkında yaptığı bir ankete göre, daha fazla kişinin aşıya talep gösterdiği ve aşıya yönelik tereddütlerin azaldığı belirtildi. ONS'nin anket sonuçlarına göre, 16 ila 17 yaş arasındaki kişilerde aşıya yönelik tereddüdün yüzde 14'ten yüzde 11'e, 18 ila 21 yaş arasındaki kişilerde ise yüzde 9'dan yüzde 5'e düştüğü belirtildi. 22 ila 25 yaş arası kişilerde ise aşıya yönelik tereddüdün yüzde 10'dan yüzde 9'a düştüğü ifade edildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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