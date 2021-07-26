İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 950 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 950 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 950 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 722 bin 298'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 722 bin 298'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı düşüşe geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 722 bin 298'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 14 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 129 bin 172'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 24 bin 551 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 589 bin 211 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 117 bin 956 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 37 milyon 287 bin 384 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Verilere göre yetişkin nüfusun yüzde 88.1'inin en az bir doz aşılandığı, yüzde 70.5'ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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