İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 885 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 885 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 879 bin 616'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 18 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 207'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 136 bin 880 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 33 milyon 402 bin 28 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı ifade edildi.

ARTAN VAKALARA RAĞMEN R SAYISI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

İngiltere hükümetinin bilimsel danışma grubu SAGE, Covid-19 vakalarının artmasına rağmen, virüsünün yayılma hızını belirleyen R sayısının bir önceki haftaya göre düşüş gösterdiğini söyledi. SAGE yaptığı açıklamada, İngiltere'de geçtiğimiz hafta R sayısının 1.2 ile 1.4 arasında kaydedildiğini belirtirken, şu anda 1.1 ile 1.3 arasında olduğunu söyledi. Yetkililer İngiltere'de R sayısının en fazla Güney Batı ve Kuzey Doğu Yorkshire bölgesinde olduğunu belirtirken, ülkenin Doğusunda, Kuzey Batı'sında ve Başkent Londra'da ise en düşük seviyede olduğunu aktardı.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı