İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 470 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 470 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 470 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 470 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 880 bin 667'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 470 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 880 bin 667'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 470 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 880 bin 667'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 65 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 129 bin 719'a yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 38 bin 858 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 851 bin 145 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 212 bin 159 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 38 milyon 345 bin 841 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88,6'sına aşının ilk dozu, yüzde 72.5'ine ise aşının her iki dozu uygulanmış oldu.

EKONOMİ BAKANINDAN KISITLAMALARIN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇAĞRI

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazılı bir talepte bulundu. Sunak'ın mektubunda Birleşik Krallık'ın sınır politikasının "uluslararası rakipler ile uyumlu olmadığı" ve turizm sektörünün yaz ayını kurtarmak için çok kısa zamanı olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu belirtildi.

Sunak, mevcut kısıtlamaların ekonomiye ve özellikle turizm sektörüne zarar verdiğini belirterek, aşılama programındaki başarı ile kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çağrıda bulundu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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