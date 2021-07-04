İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 248 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 248 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 248 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 248 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 903 bin 434'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 248 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 903 bin 434'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 248 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 903 bin 434'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 222'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 274 bin 497 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 33 milyon 614 bin 952 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, Covid-19'a önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin artık zorlayıcı bir kural olmayacağını, "kişisel tercih" olarak kabul edileceği bir döneme geçileceğini aktardı. İngiltere hükümetinin kısıtlamaların kaldırılmasını planladığı 19 Temmuz'da mümkün olduğunca normale dönüleceğini ifade eden Jenrick, "Covid-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz ve kişisel sorumluluk aldığımız farklı bir döneme geçmeliyiz" ifadelerini kullandı. Jenrick, ilerleyen günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konu ile ilgili açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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