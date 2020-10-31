İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 yeni koronavirüs vakası
31.10.2020 19:20 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:24
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 326 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a, toplam can kaybı ise 46 bin 555'e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı