İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 326 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a, toplam can kaybı ise 46 bin 555'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı