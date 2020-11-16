İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası

16.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:37
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 681'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 213 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 618, toplam can kaybı ise 52 bin 147 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi
Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayılarının artışında yavaşlama tespit edildi
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin
Magazin Tarkan Cansu Dere Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 22:38:28. #1.14#
title