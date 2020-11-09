İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 350 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 213 bin 363'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 194 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 213 bin 363'e, toplam can kaybı ise 49 bin 345'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı