İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 732'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 732'ye yükseldi. İngiltere'de son 24 saatte 598 kişinin hayatını kaybetmesiyle 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kayda geçti.

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 410 bin 732'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 598 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 52 bin 745'e yükseldi. İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte rapor edilen ölüm sayısı 1 Mayıs'ta 698 ölüm kaydedilmesinden bu yana en yüksek günlük artış oldu.

BAŞBAKAN JOHNSON KARANTİNAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta temasta bulunduğu Milletvekili Lee Anderson'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirmişti. Johnson sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Başbakanlık Ofisi Johnson'ın korona virüs testi yaptırdığını ve testin negatif olduğumu açıklarken, 26 Kasım'a kadar tecritte kalacağını, bu süre boyunca görevine uzaktan devam edeceğini belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce Mart ayında Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılmış, 1 aya yakın bir süre görevinden uzak kalmıştı.

İSKOÇYA'DA KISITLAMALAR ARTIRILIYOR

Birleşik Krallıka bağlı ülkelerden İskoçya'da yerel kısıtlamalar uygulanmaya devam ediliyor. Vaka ve ölüm sayıları artmaya devam eden İskoçya'da hükümet, Cuma gününden itibaren 11 bölgede en yüksek kısıtlamalara geçileceğini belirtti. İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'daki en yüksek dördüncü seviye kısıtlama kurallarının uygulanacağı bölgelerde mağazaların, barların, restoranların ve spor salonlarının kapanması gerektiğini söyledi. Hükümet, İskoçya'daki yeni kısıtlamaların 11 Aralık'a kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı