İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 532 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e, toplam can kaybı ise 49 bin 770'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı