İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 18 yeni vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 18 yeni vaka

04.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:21
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 18 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 18 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 882'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 18 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 73 bin 882'ye yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilene göre, son 24 saatte 20 bin 18 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 73 bin 882'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 397 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 47 bin 250'ye yükseldi.

İngiltere'de artan korona virüs vakaları nedeniyle Perşembe gününden itibaren 4 haftalık bir ulusal sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, korona virüs salgınındaki ikinci dalganın kontrol altına alınması için harekete geçmekten başka bir alternatif olmadığını ifade etmişti.

Ulusal kısıtlamaların uzayacağına yönelik iddia ve sorulara karşı İngiltere Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty yaptığı açıklamada, Aralık ayında sokağa çıkma yasağı bitse bile kış ayı boyunca başka önlemlerin alınması gerektiğini aktardı.

Liverpool'da hızlı Covid-19 testlerinin pilot uygulaması başlıyor

İngiltere hükümeti, Liverpool kentinde Cuma gününden itibaren semptomları olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkesin katılabileceği Covid-19 kitlesel pilot testi programının başlatılacağını duyurdu. Hükümet, Liverpool'da uygulanacak olan pilot testin laboratuvar işlemine gerek kalmadan daha hızlı sonuçlar vermeyi amaçlayan LAMP testleri kullanarak yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de korona virüs vakalarının en yüksek görüldüğü şehirlerinden biri olan Liverpool'da yaşayan ve çalışan herkese, bakım evlerine, okullara ve işyerlerine çok sayıda hızlı testlerden gönderilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pilot uygulamanın başarısına bağlı olarak milyonlarca yeni hızlı testin ülke geneline ulaştırılacağını açıkladı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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