İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 829 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 829 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 829 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 829 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 457 bin 923'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 829 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 457 bin 923'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 457 bin 923'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 710'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede toplam 37 milyon 518 bin 614 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 21 milyon 659 bin 783 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

PİLOT ETKİNLİKLERDE 15 COVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Kademeli olarak kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'de hükümet, yeniden normalleşme sürecini test edebilmek adına pilot etkinlikler düzenlendi. Hükümetin belirlediği pilot etkinlikler kapsamında ülke genelinde düzenlenen 9 büyük etkinliğe, yaklaşık 60 bin kişinin katıldı. Pilot etkinliğe katılan kişilerden negatif Cpvid-19 test sonucu istenilirken katılımcılar, hükümetin belirlediği sosyal mesafe veya maskesi takma gibi Covid-19 önlemlerinden muaf tutuldu. Düzenlenen etkinliklerde ise toplamda 15 yeni Coid-19 vakası tespit edildi.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Pilot etkinlikler, bilimsel temeller ile kontrollü ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi" ifadeleri yer alırken, hükümet yetkilileri Covid-19'a yakalanan 15 kişinin hangi pilot etkinliklere katıldığını veya kişilerin ne zaman pozitif test sonucu aldığına yönelik bir açıklama yapmadı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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