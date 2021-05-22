İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 694 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 694 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 694 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 694 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 460 bin 446'ya ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 694 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 460 bin 446'ya ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 694 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 460 bin 446'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 716'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 37 milyon 726 bin 924 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 22 milyon 71 bin 497 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

32 yaş ve üzerine aşı uygulanmaya başlandı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) 32 ve 33 yaşlarındaki kişileri Covid-19 aşısı uygulamak üzere aşı merkezlerine davet etmeye başladı. NHS'nin bugünden itibaren yaklaşık bir milyon kişiye rezervasyon açtığı belirtildi.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı ayrıca, Hindistan'dan gelen yeni varyanttan etkilenen bölgelerde, vakaların daha da ilerlemesini önlemek amacıyla 18 yaşın üzerindeki herkese aşı uygulamaya başladı.

(Aylin Karadeniz/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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