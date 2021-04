İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 685 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 685 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 409 bin 631'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 685 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 409 bin 631'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 17 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 451'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 33 milyon 843 bin 580 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 13 milyon 201 bin 811 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE 42 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANMAYA BAŞLANDI

Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında 42 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aşı sunulmaya başlandığını kaydetti. İngiltere'de 42 yaş ve üzerindeki vatandaşları Covid-19 'a karşı aşı olmaya davet edildiğini ifade eden İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamanın "çok iyi gittiğini" bildirdi.

HİNDİSTAN'A TIBBİ SEVKİYAT GÖNDERİLDİ

İngiltere hükümeti tarafından, Covid-19'un yeni mutasyonları nedeniyle vaka ve can kaybı sayılarında artış yaşayan Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan bir sevkiyat gönderildi. Bugün Delhi'ye varan sevkiyatın içerisinde, 200 adet solunum cihazı bulunduğu belirtildi.

