İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 657 vaka

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 657 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 444 bin 631'e ulaştı.

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 657 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 444 bin 631'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 657 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 444 bin 631'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 651'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 35 milyon 906 bin 671 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 18 milyon 890 bin 969 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

"VERİLERİN NASIL ŞEKİLLENECEĞİNİ GÖRMEK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEMİZ GEREK"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Covid-19'un Hindistan mutasyonu konusunda İngiltere'nin "endişeli" olduğunu, fakat hükümetin virüsün yayılmasını engellemek adına gerekli tüm adımları atacağını kaydetti. Johnson, "Verilerin nasıl şekilleneceğini görmek için biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum, fakat bu konuda ihtiyatlı ve iyimserim" ifadelerini kullandı.

Hindistan mutasyonu ile ilgili endişelere rağmen, İngiltere'deki Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi açısından caydırıcı bir unsurun bulunmadığını belirten Johnson, önümüzdeki pazartesi günü kısıtlamaların kaldırılmasının 3. adımının yürürlüğe gireceğini ifade etti. İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili planlanan 3. adımda ise, uluslararası uçuşların yeniden açılması, kapalı alanlarda yiyecek ve içecek hizmeti veren restoranların açılması ve 30 kişi ile sınırlı olmakla birlikte açık hava etkinliklerinin düzenlenebilmesi gibi kurallar yer alıyor.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı