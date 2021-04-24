İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 61 yeni vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 61 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 61 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 61 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 403 bin 170'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 61 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 403 bin 170'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 61 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 403 bin 170'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, toplam can kaybının ise 127 bin 417'ye yükseldiği aktarıldı.

Nüfusun yarısından fazlası aşılandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 33 milyon 508 bin 590 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı aktarıldı. Ülkede 12 milyon 71 bin 810 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Covid-19 aşının ilk dozu enfeksiyon riskini düşürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, AstraZeneca veya Pfizer'in Covid-19 aşısından ilk dozun uygulanmasının ardından, tüm yaş gruplarında enfeksiyona yakalanma oranının düştüğü belirtildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ve Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre, aşı olan kişilerde güçlü bir antikor geliştiği tespit edildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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