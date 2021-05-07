İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 490 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 490 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 490 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 490 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 431 bin 43'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 490 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 431 bin 43'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 490 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 431 bin 43'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 598'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 35 milyon 69 bin 641 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 16 milyon 764 bin 720 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE 40 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERE ALTERNATİF AŞI ÖNERİSİ

AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesi ile İngiltere'de 40 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif bir aşı önerildi. İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI) tarafından yapılan açıklamada, önlem amacıyla 40 yaş altındaki kişilere AstraZeneca'ya alternatif bir aşı yapılması önerildi.

İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan tarihine kadar AstraZeneca aşı uygulanan 28 milyondan fazla kişide, 242 kan pıhtılaşması vakasının tespit edildiği kaydedildi.

12 ÜLKE "YEŞİL LİSTE'YE" ALINDI

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, aralarında Portekiz ve İsrail'in de bulunduğu 12 ülkenin uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamalarının en az seviyesi olan "Yeşil Liste'ye" eklendiğini belirtti. Ayrıca 17 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak olan uluslararası seyahatlerde Yeşil Liste'de yer alan ülkelerden dönen yolcuların, İngiltere'de karantinaya alınması gerekmeyecek. Bu kapsamda, yalnızca Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların 10 gün boyunca kendilerini izole etmesi gerekecek.

Öte yandan İngiltere'nin uluslararası seyahatlere yönelik kurallarına göre Yeşil Liste'de toplamda 12 ülke, en yüksek riskli ülkelerin bulunduğu Kırmızı Liste'de ise 43 ülke yer alıyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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