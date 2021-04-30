İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 381 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 381 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 381 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 381 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 416 bin 623'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 381 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 416 bin 623'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüse (Covid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 381 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 416 bin 623'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 517 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 34 milyon 216 bin 87 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 14 milyon 532 bin 875 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Vaka sayıları Ocak ayından bu yana 20 kat daha az

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de Covid-19 vakalarının geçen yazın sonunda görülen seviyelere geri döndüğünü söyleyerek, yaklaşık bin kişiden birinde enfeksiyon görüldüğünü açıkladı. İstatistik Ofisi ayrıca, vakaların Ocak ayı verilerine göre 20 kat daha az olduğunu aktardı.

AŞIDAN SONRA DA ENFEKSİYON GÖRÜLEBİLİR

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan sonra enfeksiyon nedeniyle yeniden hasta olan az sayıda kişi olduğu belirtildi. Araştırmacılar, yeniden enfekte olan kişilerin çok yaşlı veya hasta olma riski taşıyanlar olduğunu ifade ederek, aşıların "asla yüzde yüz mükemmel sonuç veremeyeceğini" ve aşıdan sonra enfeksiyon görülme riskinin olabileceğini söyledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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