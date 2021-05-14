İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 193 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 193 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 193 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 193 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 824'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 193 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 824'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 193 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 446 bin 824'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 17 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 668'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 36 milyon 115 bin 955 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 19 milyon 319 bin 10 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

HİNDİSTAN MUTASYONU NEDENİYLE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Covid-19'un Hindistan mutasyonu nedeniyle ilk can kayıplarının kaydedildiği belirtildi. İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan verilerde, İngiltere'de Hindistan mutasyonu nedeniyle 5 ila 12 Mayıs tarihleri arasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yeni mutasyonun ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu ifade eden hükümet yetkilileri, mutasyonun 12 Mayıs itibariyle bin 300'ün üzerinde vakada tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca yetkililer, mutasyonun başta Bolton ve Blackburn şehirlerinde olmak üzere ağırlıklı olarak İngiltere'nin kuzey bölgelerinde yayıldığını düşünüyor.

COVİD-19 AŞILARI 11 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de Covid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyaları kamsamında uygulanana aşıların, 11 bin 700 kişinin hayatını kurtardığı ve 33 bin kişinin ise Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hastalanmasını engellediği belirtildi. İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, 70'li ve 80'li yaşlarındaki kişilerde ölümlerin ve hastaneye yatışlardaki sayıların büyük oranda düştüğü kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, kaydedilen rakamların "dikkate değer" olduğunu belirterek, "Aşı olmak yapmanız gereken en önemli şeylerden biridir" dedi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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