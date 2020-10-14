- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası
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- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası

14.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:52

- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) son 24 saatte 19 bin 724 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 654 bin 644'e yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) son 24 saatte 19 bin 724 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 654 bin 644'e yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 654 bin 644'e ulaştığı bildirildi. Salı günü 17 bin 234 olan vaka sayısı, son 24 saat içinde yüzde 14 oranında artış gösterdi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 137 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 155'e yükseldi.

Öte yandan İngiltere hükümeti korona virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Üç aşamalı olarak uygulanan yeni yerel kısıtlamalarda en yüksek kademede olan kuzey bölgelerde kısıtlamalar ağırlaştırıldı.

- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası
- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası
- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası
- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 korona virüs vakası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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