İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka

15.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:14
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 980 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısını 673 bin 622'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 980 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısını 673 bin 622'ye yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 980 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 673 bin 622'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 138 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 293'e yükseldi. Hükümet verilerine göre, İngiltere'de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı bir gün öncesine göre 744 kişi azalırken, hayatını kaybedenlerin sayısı dün ve bugün sabit kaldı.

İngiltere Hükümeti, korona virüsün yayılmasını engellemek için bu hafta başında ülkeye yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın üç aşamalı yeni kısıtlamaları duyurmasının ardından bugün Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, başkent Londra'da da yeni kısıtlamaların getirildiği belirtildi. Başkentte, Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre kapalı alanlarda toplanmalar yasaklanırken, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek. Londra ile beraber yeni kurallara uyması gereken York şehri ve İngiltere'nin güneyinde yer alan Essex bölgesi üç aşamalı kısıtlama düzeyindeki "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye taşındı. - MANCHESTER

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Özgü Namal Seda Sayan Merve Boluğur
Spor Ali Koç Samatta Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 20:17:36. #1.14#
title