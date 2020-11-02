İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka

02.11.2020 20:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:52
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 bin 950 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 53 bin 864'e ulaştığını duyurdu. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 136 kişi hayatını kaybederken, can kaybı sayısı 46 bin 853'e yükseldi.

"Başka bir alternatifimiz yok"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün, Cumartesi günü basın toplantısında duyurduğu sokağa çıkma yasağına yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınındaki ikinci dalganın kontrol altına alınması için "harekete geçmek" gerektiğini söyleyen Johnson, İngiltere'de ilk dalgaya göre hastanelerde daha fazla korona virüs hastası olduğunu belirtti. Johnson, "ulusal düzeyde harekete geçmekten başka alternatif olmadığını" söyleyerek, sert önlemler alınmadığı takdirde hastane kapasitelerinin dolması ve doktorların yetersiz kalması riskine karşı uyardı. Johnson, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle doktorların hangi hastaları tedavi edeceğini seçmek zorunda olabileceğini ifade ederek, bunu "tıbbi ve ahlaki bir felaket" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin Avrupa'daki diğer ülkelere göre daha yavaş hareket ettiği yönündeki eleştirileri reddeden Johnson, ulusal kısıtlamalardan önce bölgesel eylemde bulunmanın mantıklı olduğunu söyleyerek, daha fazla finansal desteğin sağlanacağını belirtti.

"Tam ölçekli kilitlemeye geri dönmeyeceğiz"

Perşembe gününden itibaren 4 haftalık ulusal sokağa çıkma yasağı süresince barların, restoranların, spor salonlarının, mağazaların ve ibadethanelerin kapatılacağını hatırlatan Johnson, eğitim kurumlarının açık kalacağını söyleyerek, "tam ölçekli kilitlemeye" geri dönülmeyeceğinin altını çizdi. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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