İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 447 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 447 vaka

13.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:17
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 447 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 403'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 403'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 18 bin 447 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 848 bin 403'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 144 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 64 bin 170'e yükseldi.

Hızlı sonuç veren kitlesel testler Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak

2 Aralık'ta ulusal kısıtlamaların kaldırıldığı ve kademeli yerel kısıtlamaların yeniden uygulandığı İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren en yüksek yerel kısıtlama bölgelerinde hızlı sonuç veren kitlesel Covid-19 testleri uygulanmaya başlayacak. Daha önce Liverpool'da pilot uygulaması denenen ve 20 dakika içinde sonuç veren Covid-19 testleri İngiltere'nin en yüksek seviye kısıtlamalarının uygulandığı 67 farklı bölgesinde denenecek.

İngiltere'de yerel kısıtlamalar devam ederken, Noel tatili nedeniyle 23-27 Aralık tarihleri arasında korona virüs kısıtlamaları ülke genelinde geçici olarak gevşetilecek. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, insanların "duygusal olarak" kuralların gevşetilmesine ihtiyacı olduğunu belirtti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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