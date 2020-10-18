İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 414 bin 241'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 69 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 414 bin 241'e, toplam can kaybı ise 36 bin 543'e ulaştı. Ülkede 251 bin 461 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı