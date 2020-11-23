İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakası

23.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:59
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 206 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495, toplam can kaybı ise 55 bin 230 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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