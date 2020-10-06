İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 542 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 542 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 542 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 530 bin 113'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 542 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 76 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 530 bin 113'e, toplam can kaybı ise 42 bin 445'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı