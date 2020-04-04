İngiltere'de son 24 saat içerisinde Korona virüsten 2 hemşire hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saat içerisinde Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanı 2 hemşirenin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saat içerisinde Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanı 2 hemşirenin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 7'ye yükseldi. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanı 2 hemşirenin bugün hayatını kaybetmesiyle toplamda 4 doktor ve 3 hemşire korona virüsle mücadelede hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüsün (Covid-19) acımasız ilerleyişine devam ettiğini söyleyerek "Kaybedilen her hayat beni her zamankinden daha fazla zafer kazanmak için kararlı kılıyor" dedi.

NHS'nin baş hemşiresi Ruth May, bu hafta sonu halkı güneşli havalardan kaçınmaya ve hayatını kaybeden hemşireler Areema Nasreen ve Aimee O'Rourke'nin anılarını onurlandırmak için evde kalmaya çağırdı. May, "Bu hafta sonu çok sıcak olacak ve dışarı çıkmak ve güneş ışınlarının tadını çıkarmak çok cazip olacak. Ama lütfen, sizden Aimee ve Areema'yı hatırlamanızı istiyorum. Lütfen onlar için evde kalın" dedi.

Daha fazla sağlık çalışanın ölmesinden korkan May, "NHS ailesinden daha fazla kayıp olacağından endişeleniyorum. Sağlık çalışanları sadece hastalardan değil, birbirlerinden dolayı da risk altındalar. Personele, psikolojik destek sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere de korona virüsü nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 38 bin 168'e yükseldi. - LONDRA

Kaynak: İHA