İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı

İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery, korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hastanelerde solunum cihazına bağlı hasta sayısının bir haftada yüzde 41 arttığını açıkladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery, korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hastanelerde solunum cihazına bağlı hasta sayısının bir haftada yüzde 41 arttığını açıkladı.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery'den solunum cihazına bağlı Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı uyarısı geldi. Cordery yaptığı açıklamada, solunum cihazına bağlı Covid-19 hasta sayısının bir hafta içinde yüzde 41 arttığını belirterek, İngiltere'de 227, İskoçya'da ise 18 hastanın solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü aktardı. Bu artışın Covid-19'un sağlık hizmetlerini etkilediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Cordery, Covid-19 vakalarının ve acil bakım talebinin artmasıyla NHS'nin büyük bir baskı altına gireceğini ifade etti. Cordery, "Grip ve solunum yolu virüsleri gibi kışın gördüğümüz tüm olağan unsurların yanı sıra kış boyunca daha fazla artış yaşarsak önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağımızdan gerçekten endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ DOZ AŞI OLMANIN CİDDİ HASTALIKLARA KARŞI YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA SAĞLADIĞI ARTIK ÇOK AÇIK"

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Imperial College Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Profesör Neil Ferguson ise yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına oranla hastaneye yatış ve ölüm sayılarının düşük olduğunu belirterek, Covid-19 aşılarının insanları hastalıktan korumadaki yüksek etkinliğinin kanıtlandığını kaydetti. Ferguson, "AstraZeneca, Moderna veya Pfizer'dan iki doz aşı olmanın ciddi hastalıklara karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı artık çok açık. İnsanlar aşı olduktan sonra yine enfekte olabilirler, fakat tek doz aşı bile enfeksiyona karşı yüzde 80-90 oranında koruma sağlıyor" dedi.

İngiltere'de özellikle Covid-19'un Delta mutasyonu kaynaklı enfeksiyonun okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere aşılanmamış gruplarda yoğunlaştığını belirten Ferguson, "Maalesef bu tablo önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkacak olan 3. dalgayı atlatana kadar birkaç hafta daha devam edecek" dedi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Profesörden, 'Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?' sorusuna yanıt
Profesörden, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusuna yanıt
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: BioNTech aşısı, delta varyantına karşı etkili
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: BioNTech aşısı, delta varyantına karşı etkili
Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı: Aşılama artmazsa, salgının önünü alamayız
Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı: Aşılama artmazsa, salgının önünü alamayız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Reisi Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:31:12. #1.15#

title