İngiltere'de sinema, müze ve galeriler açılmak için gün sayıyor
Müze ve galeri binalarından detaylar Sinema binalarından detaylarLONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor.
23.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:29
Müze ve galeri binalarından detaylar
Sinema binalarından detaylar
LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor.
Mart ortasından bu yana kapalı olan mekanlar, güvenlik önlemleri alındığı sürece ziyaretçileri ağırlayabilecek.
Kaynak: AA