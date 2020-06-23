İngiltere'de sinema, müze ve galeriler açılmak için gün sayıyor
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İngiltere'de sinema, müze ve galeriler açılmak için gün sayıyor

Müze ve galeri binalarından detaylar Sinema binalarından detaylarLONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor.

23.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:29

Müze ve galeri binalarından detaylar

Sinema binalarından detaylar

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor.

Mart ortasından bu yana kapalı olan mekanlar, güvenlik önlemleri alındığı sürece ziyaretçileri ağırlayabilecek.

İngiltere'de sinema, müze ve galeriler açılmak için gün sayıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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