İngiltere'de sinema, müze ve galeriler açılmak için gün sayıyor Müze ve galeri binalarından detaylar Sinema binalarından detaylarLONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor.

Müze ve galeri binalarından detaylar Sinema binalarından detaylar LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkede galeri, müze ve sinemaların 4 Temmuz'da açılabileceğini açıklaması bekleniyor. Mart ortasından bu yana kapalı olan mekanlar, güvenlik önlemleri alındığı sürece ziyaretçileri ağırlayabilecek. Kaynak: AA