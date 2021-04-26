İngiltere'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İngiltere'nin güneydoğusunda yer alan West Sussex bölgesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin güneydoğusunda yer alan West Sussex bölgesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin güneydoğu bölgesinde yer alan West Sussex bölgesinde bulunan Crawley Koleji yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sussex polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Crawley Koleji yakınlarında ateş edildiğine dair yapılan çok sayıda ihbara kolluk kuvvetleri tarafından yanıt verildiği ve olay yerinde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kolejde bulunan personel ve öğrencilerin tahliye edildiğini bildiren polis, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Polis, vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı