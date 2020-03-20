İngiltere’de sıkı tedbirler hayata geçiyor İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. Kaynak: Dunya.com