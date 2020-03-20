İngiltere’de sıkı tedbirler hayata geçiyor
İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.
20.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:57
İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.
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Kaynak: Dunya.com