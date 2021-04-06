İngiltere'de seyahat sektörü hükümetten "yeşil ışık" bekliyor
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İngiltere'de seyahat sektörü hükümetten "yeşil ışık" bekliyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere'de seyahat sektörü hükümetten 'yeşil ışık' bekliyor

İngiliz seyahat sektörü, geniş çaplı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarıyla vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla, İngiliz hükümetinden uluslararası uçuşlara 17 Mayıs tarihinden itibaren izin verilmesini bekliyor.

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İngiliz seyahat sektörü, geniş çaplı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarıyla vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla, İngiliz hükümetinden uluslararası uçuşlara 17 Mayıs tarihinden itibaren izin verilmesini bekliyor.

İngiltere'nin seyahat sektörü çatı kuruluşu BTA'nın (Business Travel Asssociation) üst yöneticisi Clive Wratten, hükümetten uluslararası seyahatlerin ve ticaretin yapılabilmesi için net bir yol haritası açıklanması çağrısında bulundu.

Wratten, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs'tan sonra izin verilebileceğini ancak bu konuda kesin bir karar vermek için erken olduğu şeklindeki açıklamasının "hayal kırıklığının ötesinde" olduğunu söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Airlines UK Üst Yeneticisi Tim Alderslade ise, "Biz uluslararası seyahatlerin yeniden başlaması için oluşturulan ve yeşil kategoride yer alan ülkelerden yapılan seyahatlerin dönüşünde karantina zorluluğunun kaldırılması yönündeki taslak planı destekliyoruz. Fakat dün yapılan açıklamada normalleşmeye dönüş konusunda bir netlik sunmuyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, 5 Nisan 2021'de yaptığı konuşmada, test, aşı ve hastalığı geçirilip geçirilmediğine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Kovid-19 pasaportu"na ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs'tan sonra izin verilebileceğini ancak bu konuda kesin bir karar vermek için erken olduğunu söylemişti.

İngiltere'de halihazırda Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 31 milyon 581 bin 623'e yükselirken, bu yetişkin nüfusun yüzde 60'ına denk geliyor.

İngiltere'de aşının ikinci dozunu olanların sayısı 5 milyon 432 bin 126'ya ulaşırken, aşı yaptıran 80 yaşın üstündekilerde hastaneye yatış oranında ise yüzde 80 azalma görüldü.

5 Nisan'daki açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 862'ye yükseldi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı plana göre, 12 Nisan'da uygulamaya girecek ikinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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