İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı

10.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:14

İngiltere'nin orta ve kuzeyinde yaşanan sağanak yağışların ardından gelen sel baskınları büyük maddi zarara neden oldu. Bir aylık yağış miktarını 24 saatten az bir sürede alan bölgelerde birçok köy botlar ve traktörlerle tahliye edildi.



Yağışların devam edeceği ülkede geçen cuma bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Rekor yağışlar nedeniyle özellikle Don nehrindeki su seviyesinin hızla artması civar yerleşkeleri tehlikeye soktu. Euronews.com'da Görüntüle