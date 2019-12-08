İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı
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İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı

Başbakanı belirleyecek olan önemli seçime sayılı günler kala İngiltere'de 'Rus müdahalesi' tartışması gündemde. Seçim kampanyası sırasında sosyal paylaşım sitesi Reddit'te, İngiltere ile ABD arasında yapılacak olan ticari anlaşmalara ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlandı

08.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:14
İngiltere'de seçimlere 'Rus müdahalesi' tartışması: Reddit'te sızan belgeler yalanlanmadı

Başbakanı belirleyecek olan önemli seçime sayılı günler kala 'de 'Rus müdahalesi' tartışması gündemde.


Seçim kampanyası sırasında sosyal paylaşım sitesi Reddit'de, İngiltere ile ABD arasında yapılacak olan ticari anlaşmalara ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlandı. Reddit yöneticileri, 451 sayfalık dosyanın Rus hackerler tarafından sızdırıldığını, şüpheli hesapların da kapatıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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