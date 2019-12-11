İngiltere'de seçim arifesi: Boris Johnson son anketlerde önde, peki senaryolar ne?

11.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:16

İngiltere, 12 Aralık Perşembe günü erken genel seçimlere gidiyor. Son yayınlanan anket çalışması Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 6 puan farkla en yakın siyasi rakibi olan Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin önünde olduğunu gösteriyor.



Reuters tarafından ICM araştırma şirketine yaptırılan ankette Muhafazakarlar yüzde 42 oranında oy alırken İşçi Partisi yüzde 36'da görülüyor. Bu sonuçlar bir önceki ICM anket sonuçlarına kıyasla halkın tercihlerinde son bir haftada değişiklik olmadığını anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle