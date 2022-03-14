İngiltere'de Savaş ve Salgınla Gelen Geçim Sıkıntısı

Savaşın dünya ekonomisine olumsuz etkisi bakımından en büyük pay enerji fiyatlarına atfedilse de İngiltere'de un, yağ ve bakliyat fiyatları arttı. Bu ihtiyaçların büyük bölümünün karşılandığı Rusya ve Ukrayna, savaş nedeniyle tedarik zincirini sekteye uğratınca, ürünler yüzde 50'den fazla zamlandı

DailyMotion.com / Güncel