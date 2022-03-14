İngiltere'de Savaş ve Salgınla Gelen Geçim Sıkıntısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de Savaş ve Salgınla Gelen Geçim Sıkıntısı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Savaşın dünya ekonomisine olumsuz etkisi bakımından en büyük pay enerji fiyatlarına atfedilse de İngiltere'de un, yağ ve bakliyat fiyatları arttı.

Savaşın dünya ekonomisine olumsuz etkisi bakımından en büyük pay enerji fiyatlarına atfedilse de İngiltere'de un, yağ ve bakliyat fiyatları arttı. Bu ihtiyaçların büyük bölümünün karşılandığı Rusya ve Ukrayna, savaş nedeniyle tedarik zincirini sekteye uğratınca, ürünler yüzde 50'den fazla zamlandı

DailyMotion.com / Güncel

England, Enerji, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title