İngiltere'de Sarah Everard'ı öldürmekle suçlanan polis memuru, ekimde karar duruşmasına çıkacak

İngiltere'de ölümü sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışması başlatan Sarah Everard'ın kaçırılması ve öldürmesiyle suçlanan polis memuru, karar için ekimde hakim karşısına çıkarılacak.

İngiltere'de ölümü sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışması başlatan Sarah Everard'ın kaçırılması ve öldürmesiyle suçlanan polis memuru, karar için ekimde hakim karşısına çıkarılacak.

48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, video bağlantısıyla Old Bailey Mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Hapishanesinden tutulan Couzens, yalnızca adını ve doğum tarihini doğrulamak için konuştu.

Savcılık, davayla ilgili "önemli ve geniş kapsamlı soruşturma" yapıldığını kaydetti.

Hakim Mark Lucraft, 9 Temmuz'da savunma duruşması yapılacağını ve 25 Ekim'de de karar duruşmalarının başlayacağını açıkladı. Davanın 4 hafta kadar sürmesi bekleniyor.

Büyükelçiliklerin korunmasıyla görevliydi

Öte yandan Londra Polis Teşkilatı, katil zanlısının polislik geçmişine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Couzens'ın 10 Eylül 2018'de teşkilata katıldığı ve ilk olarak Londra'nın güneyindeki Bromley bölgesinden sorumlu bir müdahale ekibinde görevlendirildiği belirtildi.

Couzens'ın daha sonra 1 Şubat 2020'de Parlamento ve Diplomatik Koruma Birimine geçtiği ve burada da başlıca rolünün, başta büyükelçilikler olmak üzere diplomatik binaları içeren devriye görevi olduğu kaydedildi.

Olay

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.

Bu arada polisin Everard'ı anma törenine müdahale etmesi ve 4 kadını gözaltına alması tepki çekmiş ve protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen