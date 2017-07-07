İngiltere'de Sanayi Üretimi Geriledi

İngiltere'de sanayi üretimi beklentinin aksine yüzde 0.1 geriledi.

İngiltere'de Sanayi Üretimi Geriledi

İngiltere'de sanayi üretimi beklentinin aksine yüzde 0.1 geriledi.

Kaynak: Dunya.com