İngiltere'de salgınla mücadele göçmenlerin rolüne vurgu
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İngiltere'de salgınla mücadele göçmenlerin rolüne vurgu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele azınlıkların ve göçmenlerin rolüne vurgu yapan video, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

15.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:45
İngiltere'de salgınla mücadele göçmenlerin rolüne vurgu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele azınlıkların ve göçmenlerin rolüne vurgu yapan video, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Twitter'a "YouClapForMeNow" (Şimdi beni alkışlıyorsun) etiketiyle yüklenen video, sağlık görevlileri, öğretmenler, market çalışanları gibi salgınla mücadelede cephede yer alan meslek gruplarından azınlıklar ve göçmenlere yer veriliyor.

"İngiltere'nin en çok korktuğu şey ülke dışından geldi, işimizi elimizden aldı ve sokaklarda yürümeyi güvensiz hale getirdi." ifadeleriyle açılan videonun başında, İngiltere'de göçmenlere karşı kullanılan ırkçı ve küfürlü dile atıfta bulunuluyor.

"Şimdi beni alkışlıyorsun"

Meslek gruplarını temsil eden kişiler, illüstratör Darren Smith'in yazdığı bir şiirden mısralar okuyor.

"Hayır, şimdi beni alkışlıyorsun. Ben emek sarf ederken sen tezahürat yapıyorsun. Ailen için yiyecek getiriyorum, toprağından yiyecek alıyorum." ifadelerine yer verilen şiirde, sağlık çalışanlarının alkışlanmasına dikkat çekilirken, nakliyat yapan sürücüler ile tarım işçilerinin rolüne değiniliyor.

"Sonra unutma"

Şiirin devamında ise salgın geride kaldığında göçmenlerin bu süreçte yaptıklarının unutulmaması istenerek, "Şimdi beni alkışlıyorsun, verdiğin tüm bu sevgiyle ama (sokaklar) artık sessiz olmadığında unutma, kuşların cıvıltılarını artık duyamadığında unutma." ifadesi yer alıyor.

Milyonlarca kez izlenen videonun olumlu tepkiler aldığı görüldü.

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadelenin ilk haftalarında, en az 6 Müslüman doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği biliniyor.

Yabancı düşmanlığı AB referandumunda kullanılmıştı

Yabancı düşmanlığı yapan ve göçmen karşıtı ile İslamofobik söylemler kullanan aşırı sağ grupların ırkçılığı körüklediği ülkede, 2016 Brexit referandumu kampanyaları sırasında AB ve Türkiye dahil AB üyesi olmayan ülkelerden göç sıklıkla gündeme getirilmişti.

AB karşıtı kampanyada, Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye geleceğini öne sürülüyordu. Bu kampanya büyük ölçüde, şimdi Başbakan Boris Johnson'ın baş danışmanı olan Dominic Cummings tarafından yönetiliyordu.

İngiltere'de salgınla mücadele göçmenlerin rolüne vurgu

Kaynak: AA

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