İngiltere'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi harcamalara yansıdı
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İngiltere'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi harcamalara yansıdı

İngiltere'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi harcamalara yansıdı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiliz hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları artmaya başladı.

İngiliz hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları artmaya başladı.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in banka kartı kullanım verilerine göre, ülkede restoranlardaki satışlar geçen haftaya kıyasla yüzde 58, eğlence mekanlarındaki satışlar ise yüzde 171 artış kaydetti.

Ülkede konaklama sektöründeki rezervasyonlar ise geçen haftaya kıyasla yüzde 43 artış gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen restoran rezervasyon telefon uygulaması OpenTable'ın verilerine göre uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 60 artış görüldü.

Uzmanlar, tüketicilerin son dönemde yeni vaka sayısının azalmasının tüketicileri tedbirlerin azaltılmasıyla daha çok harcama yapmaları konusunda cesaretlendirdiğini belirtiyor.

İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs tarihinde üçüncü aşamaya geçilmiş sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmiş, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının iç alanlarında müşteri kabul etmesine izin verilmişti.

Bu adım kapsamında açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabiliyor, düğünlere 30'a kadar kişi katılabiliyor.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere, açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına onay çıkmıştı.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

19 Mayıs 2021 itibarıyla ülkede son 24 saat içerisinde 2 bin 696 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 36,9 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 20,8 milyon kişiye ise ikinci dozu yapıldı ve hali hazırda 37 yaş ve üzerinin aşılamaları yapılıyor.

İngiltere'de 19 Mayıs 20201 tarihine kadar salgında toplam 127 bin 694 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi harcamalara yansıdı - Haberler Ekonomi
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