İngiltere'de salgın nedeniyle günde 50 mağaza kapandı
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İngiltere'de salgın nedeniyle günde 50 mağaza kapandı

İngiltere'de salgın nedeniyle günde 50 mağaza kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ülkede günde ortalama 50 mağazanın kapandığını ortaya koydu.

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ülkede günde ortalama 50 mağazanın kapandığını ortaya koydu.

İngiltere'de Covid-19 salgınına bağlı olarak giderek artan ekonomik sıkıntılar, bu yılın ilk 6 ayında ülkenin en büyük caddelerinde ve alışveriş merkezlerindeki yaklaşık 9 bin zincir mağazanın kapanmasına neden oldu. İngiltere'deki bir veri analizi şirketinin araştırmasına göre, salgın ile birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları mağazaların kapanması üzerinde etkili olurken, ülkede günde ortalama 50 mağaza kepenk indirdi.

Araştırmayı yürüten veri şirketi PwC, Birleşik Krallık genelinde 5'ten fazla şubesi bulunan 200 binden fazla zincir perakende mağazaları, restoranlar, banka şubeleri ve spor salonları gibi işletmeleri inceledi. Pwc'ye göre, 2021'in ilk 6 ayında ülkede 3 bin 488 mağaza açılmasına rağmen, kapanışlar çok daha fazla oldu. Yılın ilk 6 ayında toplamda 8 bin 739 mağaza kapandı ve 5 bin 251 satış noktasında ise net bir düşüş yaşandı. Veriler ayrıca İngiltere'de mağaza açılışlarının 6 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterirken, 5 yıl içinde mağazaların yüzde 83'ü kaybedildi.

Tüketici alışkanlıkları değişti

Araştırma, otomobil galerilerinde ve bahis mağazalarında da düşüş yaşandığı ve bunun alışveriş davranışlarının değişerek tüketicilerin daha çok çevrimiçi ortama geçiş yaptığına dair kanıt sağladığı kaydedildi. Şehir merkezlerinin salgın sürecinden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtilirken, paket servis zincirlerinin, süpermarketlerin, hobi ekipmanı ve mobilya sağlayıcıların ise diğer sektörlere oranla salgından kötü etkilenmediği belirtildi.

Aşı pasaportları tehdit oluşturuyor

PwC'de Tüketici Pazarları Müdürü Lisa Hooker, "Geçen yıl mağaza kapanışlarında son dakika kısıtlamalar ve 2021'e kadar uzanan karantinalardan sonra, bu yıl daha fazla sayıda mağaza kapanışı bekleyebilirdik" dedi. Hooker, devletin salgın destek kredileri gibi yardımlarının birçok sektörün ayakta kalmasına yardımcı olan bir "can kurtaran" olduğunu söyledi. Hooker, 2021'in geri kalanının daha iyi olmasını umduğunu belirtirken, gelecekte herhangi bir sokağa çıkma yasağı veya aşı pasaportu uygulamasının başlaması ile konaklama sektörü için tehdidin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan PwC'nin 2020'nin ilk 6 ayına yönelik verilerine göre, 2021'de mağazalardaki kapanma oranında azalma görüldüğü kaydedildi. Veriler ile 2020'de Covid-19 nedeniyle 11 bin 120 mağazanın kapandığı belirtildi. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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