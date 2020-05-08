İngiltere'de sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin koruyucu ekipman çalındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin kişisel koruyucu ekipmanı çalındı.