İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü - Haberler
İngiltere, Güncel

İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü

İngiltere'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.

02.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:30
İngiltere'de sağlık çalışanlarının

İngiltere'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı.

Belgeye göre, böyle bir durumda sağlık çalışanları "hayati kararlar" almaya zorlanacak.

Doktorlar, salgının olmadığı normal şartlarda yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek bazı hastalara, bu imkanın sunulmamasına karar verebilecek.

Solunum cihazı gibi sınırlı imkanların kullanılmasıyla ilgili kararların önemine dikkat çekilen belgede, "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.

İyileşmekte olan hastaların bile solunum cihazı alınabilecek

Belgede bunun, durumu stabil hatta iyileşmekte olan ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.

BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, konuya ilişkin açıklamasında, alınacak bu "zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini" vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor." dedi.

Gelecek hafta sadece yeni 30 solunum cihazı hazır olacak

Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı dün 563 artarak 2 bin 352'ye yükselmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların '1-2 hafta çok kritik' uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Engin Özkoç Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Falcao Basketbolcu Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:12:29. #1.14#
title