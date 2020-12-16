İngiltere'de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu

16.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:30
İngiltere'de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı olan University College Hospital'da çalışan sağlık çalışanı Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı olan University College Hospital'da çalışan sağlık çalışanı Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı olan University College Hospital'da çalıştığı belirtilen 25 yaşındaki Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu. Bagoan'ın, kızı Ziana'yı öldürdükten sonra intihar ettiğinden süphlenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KIZINA ZARAR VERECEĞİNE İNANMIYORUM'

Bagoan'ın mesai arkadaşları, Bagoan'ın kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Ne kızına ne de kendisine zarar verebileceğine inanamıyorum. Onu en son geçen hafta gördüğümde iyiydi" ifadelerini kullandı. 


İngiltere'de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak
İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Adana Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:39:38. #1.14#
title