İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:41
İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in, kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in, kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye arabayla giden Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalması istendi.

Prens Philip'in gözlemler için birkaç gün daha hastanede kalması bekleniyor.

BBC'ye konuşan kaynak, Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ise İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olarak kullanılan Windsor Kalesi'nde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:44:23. #1.14#
title