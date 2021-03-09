İngiltere'de Prens Harry ve eşinin röportajı halkı böldü
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İngiltere'de Prens Harry ve eşinin röportajı halkı böldü

09.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:49
İngiltere'de Prens Harry ve eşinin röportajı halkı böldü

İngiltere halkı, Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'a haksızlık yapıp yapmadığı konusunda bölündü.

İngiltere halkı, Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'a haksızlık yapıp yapmadığı konusunda bölündü.

Araştırma şirketi YouGov, Prens Harry ve eşinin Kraliyet'i ırkçılıkla suçladığı açıklamaların ardından anket yayımladı.

8-9 Mart'ta 4 bin 656 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı Kraliyet ailesine desteğini bildirirken, yüzde 22'si Prens Harry ve eşinin yanında olduğunu söyledi.

Bu durum, yaşa göre değişiklik gösterdi. 18-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 48'i Prens Harry ve Meghan Markle'ı desteklerken, 65 yaş üstündekilerin yüzde 55'i Kraliçe'den yana tavır aldı.

Yaş grupları arasındaki ayrım, çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda da farklılık gösterdi.

65 yaş üstü kişilerin yarısı çiftin adil muamele gördüğünü düşünürken, 18-24 yaşındakilerin yüzde 61'i haksızlık yapıldığını söyledi.

Tüm yaş gruplarında oran, yüzde 32'ye yüzde 32 oldu. Yüzde 36'lık bir kesim ise çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda görüş bildirmedi.

Markle'ın iddiaları

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuşmuştu.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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