İngiltere'de polis yanlışlıkla hapishaneden salıverilen şüpheliyi arıyor
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İngiltere'de polis yanlışlıkla hapishaneden salıverilen şüpheliyi arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere'de polis yanlışlıkla hapishaneden salıverilen şüpheliyi arıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez, yanlışlıkla hapishaneden salıverildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez, yanlışlıkla hapishaneden salıverildi.

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.Başkent Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez yanlışlıkla hapishaneden salıverildi. Fernandez'in cinsel taciz ve B sınıfı uyuşturucu bulundurmak suçundan Wormwood Scrubs Hapishanesi'ndeki gözaltı süresinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyordu. Metropolitan Polisi, Fernandez'in çarşamba akşamı 'yanlışlıkla' gözaltından serbest bırakıldığını açıkladı. Metropolitan Polisi, Fernandez'in en son Wealdstone High Caddesi'nde görüldüğünü ve şüpheliyi görenlerin polise haber vermesini istedi. Yetkililer, bu yanlışlığın nasıl yapıldığına dair açıklama yapmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor. 

- İngiltere
İngiltere'de polis yanlışlıkla hapishaneden salıverilen şüpheliyi arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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