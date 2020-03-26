İngiltere'de polis ve doktorların üzerine bilerek öksürenler 2 yıla kadar hapis cezası alacak İngiltere'de polis ve doktorların üzerine bilerek öksürenler 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Polisler ve sağlık çalışanlarından birçok şikayet gelmesi sonrası CPS yetkileri harekete geçti. Dini ve ırkçı hakaretler yapıldığı taktirde ceza daha artacak.

İngiltere'de sağlık çalışanları ve güvenlik ekipleri gibi koronavirüs salgını dolayısıyla mesai yapan görevliler üzerine bilerek öksürme ya da aksırma hareketinde bulunanlara iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ülkede polis, sağlık ekipleri, market ve eczane çalışanlarından gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen Kraliyet Ceza Takibi Kurumu (The Crown Prosecution Service-CPS), zor şartlarda görev yapan bu kişilere yapılan söz konusu eylemlerin "saldırı niteliğinde" kabul edileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle